"معلومات الوزراء" يشارك في معرض الأكاديمية العسكرية للكتاب

شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في الدورة الثانية لمعرض الكتاب الذي تنظمه الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري، وذلك بمقر الأكاديمية، وذلك في إطار التعاون الوثيق والمستمر بين الطرفين.

وتأتي مشاركة المركز في ذلك المعرض، للعام الثاني على التوالي، تأكيدًا على دوره في التواصل المجتمعي مع كافة قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة وخاصة الأكاديمي منها، وذلك من خلال التعريف بإصداراته ومخرجاته البحثية والتكنولوجية التي تهم كافة أطياف المجتمع المختلفة، وذلك بما يدعم دور المركز كأبرز مراكز الفكر الحكومية من خلال إرساء أسس وقواعد إتاحة البيانات والمعلومات والمعرفة لكل قطاعات الدولة.

ويعرض المركز في جناحه خلال تلك الفعالية الثقافية باقة مميزة ومنتقاة من إصداراته الثرية والمتنوعة للتعريف بدوره في معالجة قضايا المجتمع ودعم متخذ القرار؛ ويأتي على رأسها كتاب وصف مصر بالمعلومات 2023 الذي يغطي بالبيانات والمؤشرات جميع قطاعات التنمية داخل كل محافظة على حدة، فضلاً عن كتاب يضم جميع بيانات المحافظات.

كما يقدم المركز في جناحه الخاص أعدادًا متنوعة من دوريات سلسلة "آفاق"، والتي تغطي أغلب موضوعات الساعة المثارة داخليًا وخارجيًا، مثل: دورية: آفاق المناخ، وآفاق استراتيجية، وآفاق إدارية، وآفاق صناعية، وآفاق الطاقة، وغيرها.

ويعرض المركز لزائري الجناح، أيضًا، موقع المركز في إصدارته الجديدة وما يحتويه من بيانات ومعلومات محدثة تدعم متخذ القرار، كما يقوم المركز بتقديم شرح وافٍ لتطبيق المركز وما يقدمه من أخبار وتحليلات مختلفة، بالإضافة إلى شرح ما تقدمه النشرة البريدية اليومية من خدمات إخبارية مع دعوة الزائرين إلى التسجيل فيها.

حضر مراسم افتتاح المعرض الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورموز الفكر والثقافة والإعلام ورؤساء الجامعات المصرية.