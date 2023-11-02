الخارجية الروسية: نشعر بالصدمة إزاء التقارير من مخيم جباليا في غزة

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تشعر بالصدمة إزاء التقارير التي تفيد بمقتل مدنيين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت زاخاروفا - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "لقد صدمتنا المعلومات التي تفيد بوفاة عدد كبير من المدنيين نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم للاجئين في جباليا شمال قطاع غزة"، مشددة على أن موسكو تذكّر بضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وكانت زاخاروفا قد صرحت في وقت سابق من اليوم بأن روسيا تواصل العمل مع كافة الأطراف بنشاط من أجل البدء بسرعة في إجلاء مواطنيها من قطاع غزة.

وقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر ليبلغ 9061 قتيلا و32 ألفا و219 مصابا، من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، إضافة إلى ألف قتيل ومفقود وجريح في مجزرتي جباليا يوم أمس وأول أمس.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى، و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

