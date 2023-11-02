وصول طائرة إجلاء إلى مطار ماركا تحمل 53 أردنيا من غزة

وصلت طائرة إجلاء أردنية إلى مطار ماركا العسكري اليوم الخميس قادمة من مصر تحمل 53 أردنيا أجلوا من قطاع غزة.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد أعلنت في وقت سابق الخميس، تسيير طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في مصر، ستنقل 53 مواطنًا أردنيًا تم إجلاؤهم الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن 196 مواطنًا أردنيًا تم استقبالهم، مساء الأربعاء، في الجانب المصري من معبر رفح وتأمين مستلزماتهم، من قبل فريق السفارة الأردنية في القاهرة، حيث تم تأمين عودة عدد كبير منهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة الدولي.

وأشار إلى أن هذه الرحلة هي الأولى لإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، منوهًا إلى أن عملية الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.

وأكد القضاة أن المملكة مستمرة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، مجددًا دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.

