قصور الثقافة تطلق قافلة قرية أريمون بالمحمودية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، قافلة ثقافية وفنية بقرية أريمون بالمحمودية، ضمن برنامجها بمحافظة البحيرة، وضمن مبادرة حياة كريمة الثقافية للقرى الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية.



بدأت الفعاليات صباحا بمدرسة أريمون المشتركة بتنفيذ عدد من الورش الفنية شارك فيها طلبة وطالبات المدرسة، منها ورشة الاستنسيل مع مها صلاح، ضحي كافوري، بالإضافة إلى ورشة تعليم فن الكروشية والتريكو وتصميم كوفية من الخيط الصوف وتابلوهات فنية وشنطة هاند ميد مع المدربة إيمان طبانة، وورشة التلوين على الورق "حمدي الرديني"، ورشة خرز وعمل إسورة وعقد "ضحى كافوري"، ورشة تعليم مبادئ الرسم "محمود نوار".



بجانب ورشة تدوير خامات وعمل تيجان هبة القاضي ونهي مبارك، وورشة ريزون "وائل شهاوي"، ورشة حكي عن بركة الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وورشة اكتشاف مواهب "وائل الشبكي" وتم إهداء الطلبة والطالبات نتاج عمل الورش تشجيعا لهم.



وأقيمت محاضرة تثقيفية بعنوان "حب الوطن والدفاع عنه" ألقاها عبدالوهاب خلاف، والشيخ كامل الفخراني، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة مصطفي كامل للموسيقي العربيه بقيادة المايسترو أحمد شوقي، قدمت خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني الوطنية منها "مصر يا أم الدنيا، أنا المصري، بسم الله، حلوة بلادي"، وسط تفاعل وإعجاب عدد غفير من الجمهور .

القافلة ينظمها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد مصطفى البسيوني وبالتعاون مع مركز ومدينة المحمودية برئاسة علي زيد

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