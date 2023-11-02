سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: استثمرنا 550 مليون يورو فى مجال المياه فى مصر

أعلن سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، كريستيان بيرجر، نجاح فعالية "أسبوع القاهرة للمياه" الذى تم عقده خلال الفترة 29 أكتوبر حتى 2 نوفمبر.

وأضاف، حضر الفعالية 64 منظمة دولية وممثلى 62 دولة وعقدت 25 فعالية إقليمية وذلك بمشاركة حوالى 2000 شخص.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده، اليوم الخميس، بمناسبة إنتهاء "أسبوع القاهرة للمياه"، بحضور د. أيمن عياد رئيس قطاع المياه فى مفوضية الاتحاد الأوروبى، وفريق عمل مشروع دعم المياه والبيئة الممول من الاتحاد الأوروبى.

وأكد السفير، أهمية المياه بالنسبة لمصر ومنطقة الشرق الأوسط التى تعانى من شح المياه، مضيفًا، قمنا بجذب الاستثمارات للتغلب على هذه الصعوبات.

وأشار، إلى استثمار الاتحاد الأوروبى 550 مليون يورو فى مجال المياه فى مصر، وتوفير 650 ألف فرصة عمل، واستفادة 20 مليون نسمة من هذا الاستثمار، مضيفًا، نؤمن بإمكانية زيادة الاستثمارات الأوروبية فى مصر.

وتابع السفير: نريد أن نجمع العام المقبل رواد أعمال من أوروبا ومصر لكى يستفيد القطاع الخاص من هذا التجمع.

وعن إنتاج الهيدروجين الأخضر، قال السفير: رأينا تأكيد قوى على وضع البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر وكان هناك تركيز على الطاقة المتجددة، مؤكدًا، أن مصر تأخذ مركز الطليعة فى إرساء هيكل جديد ومبتكر فى مجال الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بالأوضاع فى غزة، أوضح أن الاتحاد الأوروبى يدعم غزة فى عدة مجالات منها مجال المياه، مشيرًا، إلى أن المشكلة الرئيسية لتوفير المياه هى عدم توفير الطاقة، ونفى، وجود أى نية لتهجير المدنيين من غزة.

وأعرب السفير، عن شكره لمصر بعد تسهيل نقل الجرحى والتعاون فى تسليم المساعدات وعبور عدد من الرعايا الأجانب حوالى -600 مواطن- من معبر رفح، مؤكدًا، أن الأمر سوف يستمر خلال الأيام المقبلة.

وقال: يجب أن يصل عدد شاحنات المساعدات الإنسانية إلى 100 شاحنة على الأقل.

وأشار، إلى قيامه أمس باستقبال طائرة تمولها أوروبا نيابة عن منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر تحمل 54 طنا من المواد الطبية، وسلمها إلى الهلال الأحمر المصرى.