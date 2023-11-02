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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. فرقة "الخان" تحيي حفلا موسيقيا في قبة الغوري

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تحيى فرقة "الخان" الموسيقية، حفلا موسيقيا في الثامنة مساء غد الجمعة، بقبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

تقدم الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية لكبار مؤلفي وملحني الموسيقى العربية، منها: "حنين"، و"فاتت سنه"، و"على عينى"، و"القريب منك بعيد"، و"مبيسألش عليا"، و"موعود"، و"جميل وأسمر"، و"اعتزلت الغرام"، و"الحلم العربي"، و"شيدى حيلك يا غزة"، و"على عهدى على دينى".

يذكر أن "الخان" هي فرقة حديثة تأسست عام 2015 على يد الفنان فادى المغربى وتقدم ألوانًا غنائية متنوعة من التراث القديم، وتضم مجموعة من الأصوات الشابة من المطربين.

فرقة الخان قبة الغوري الأغاني التراثية