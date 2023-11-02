باريس سان جيرمان يعلن عن مدة غياب بيريرا

كشف نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، اليوم الخميس، عن مدة غياب لاعبه البرتغالى دانيلو بيريرا، بعد اصابته فى اوتار الركبه.

حيث أعلن النادى الباريسى فى بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن مدة غياب لاعبه البرتغالي دانيلو بيريرا ستمدد حتى نهاية فترة التوقف الدولى.

وذكر البيان أن لاعبه البرتغالي دانيلو بيريرا سيغيب حتى نهاية فترة التوقف الدولي بسبب إصابة في أوتار الركبة .

وبسب تلك الإصابة سيغيب بيريرا عن مباراة مونبلييه في الدوري الفرنسي ولقاء ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وعلى المستوى الدولى، سيغيب بيريرا عن مباراتي البرتغال ضد ليشتنشتاين وأيسلندا في تصفيات يورو 2024 هذا الشهر حيث تبدأ فترة التوقف الدولي المقبل من 13 إلى 24 نوفمبر الجاري.