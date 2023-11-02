صلاح يترشح لجائزة جديده فى البريميرليج

يواصل الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، هوايته المفضلة والمنافسة على الألقاب الفردية، وذلك بعد ترشيحه لجائزة جديدة داخل البريميرليج.

حيث تصدر محمد صلاح اليوم الخميس، قائمة المرشحين الـ5، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج، لشهر أكتوبر الماضي .

وتألق محمد صلاح خلال شهر أكتوبر الماضي بتسجيله 5 أهداف في الدوري الإنجليزي ، بواقع ثنائية أمام برايتون وإيفرتون بالإضافة لهدف أمام نوتنجهام فورست.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

- محمد صلاح ، لاعب ليفربول.

- ديكلان رايس، لاعب وسط آرسنال.

- كريستيان روميرو، لاعب أستون فيلا.

- بيدرو نيتو، لاعب وولفرهامبتون.

- الكاميروني مبيمو، مهاجم برينتفورد.

- البرازيلي دوجلاس لويز، لاعب أستون فيلا.

وفتحت رابطة البريميرليج، باب التصويت للجماهير لاختيار الفائز بالجائزة بين اللاعبين الـ6.