الاثنين المقبل.. انطلاق الصالون الأول للمؤسسة العربية للإعلام والثقافة

أعلنت المؤسسة العربية للإعلام والثقافة عن انطلاق صالونها الثقافي الشهري بمكتبة مصر العامة بعنوان «الشخصية المصرية»، ويأتي اللقاء الأول للصالون في تمام الرابعة مساء الاثنين الموافق 6 نوفمبر، تحت عنوان «علـي باشا مبـارك وتأثيره في الشـخصية المصـريـة»، بحضور الأمين العام لمجلس الأمناء المخرجة دكتور يسر فاروق فلوكس، وأعضاء مجلس الأمناء "اللواء أركان حرب محمد الهمشري مساعد مدير أكاديمية ناصر العسكرية السابق، دكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، والكاتب والناقد دكتور هيثم الحاج علي".

ويشارك في الحديث بالصالون عدد من المتخصصين والمؤثرين في المجتمع وهم دكتور جيهان زكي عضو مجلس النواب وأستاذ التاريخ بجامعة السربون، وحفيدة علي باشا مبارك كاتبة الأطفال والمترجمة زينب علي مبارك، والدكتور زين عبد الهادي أستاذ علم المعلومات وتاريخ المعرفة، الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة دمنهور، ويدير الصالون الناقد والكاتب الدكتور هيثم الحاج علي.