الأحد.. مائدة مستديرة لمناقشة موسوعة مصر والقضية الفلسطينية بالأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمي يقيم المجلس الأعلى للثقافة؛ مائدة مستديرة لمناقشة المجلد السادس من "موسوعة مصر والقضية الفلسطينية"، الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة.

تبدأ المائدة في تمام الخامسة مساء الأحد 5 نوفمبر 2023 بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، ويدير المائدة الدكتور خلف الميري، ويشارك بها كلا من المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، والدكتور جمال شقرة، والدكتور زكي البحيري، وشعبان يوسف، والدكتور عاصم الدسوقي.

وتتناول المناقشة عدة محاور وهي الموقف الداخلي في مصر قبل الحرب، والموقف العسكري قبل الحرب، والعالم الإسلامي والإفريقي والقضية الفلسطينية ، وأخيرا الموقف الدولي والقضية الفلسطينية.