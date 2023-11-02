"صحة فلسطين": 132 شهيدًا في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد 132 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه منذ بداية العام الجاري استشهد 340 فلسطينيًا في الضفة الغربية جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى سقوط شهيدين و6 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله والبيرة وقلقيلية مساء أمس.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 8850 شهيدًا، وأكثر من 24 ألف جريح.

وأضافت خلال التقرير اليومي الصادر عنها، أمس الأربعاء، أن 8720 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفًا، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.