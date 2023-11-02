ماكرون يستقبل رئيس كردستان العراق غدًا لمناقشة أوضاع المنطقة

علمت "البوابة نيوز" من قصر الرئاسة الفرنسية، أن رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون سيلتقي نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، في قصر الإليزيه غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يبحث الرئيسان الأوضاع في العراق وكردستان العراق، ليؤكدان ضرورة تعزيز الحوار للحفاظ على استقرار المنطقة.

كما سيناقشان نوعية العلاقات بين فرنسا ومنطقة الحكم الذاتي في كردستان العراق، كما سيتبادل ماكرون وبرزاني تحليلهما للوضع في الشرق الأوسط والهجوم الذي شنته إسرائيل علي قطاع غزة. وأكد قصر الإليزيه أن ماكرون يتحدث منذ يوم السبت 7 أكتوبر 2023، مع أهم الفاعلين الإقليميين والدوليين للتذكير بأهمية تجنب أي صراع إقليمي ومبادرة السلام والأمن التي يحملها.