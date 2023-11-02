لجنة التطوير العقاري برجال الأعمال :"العقار " الوعاء الآمن للادخار

كشف المهندس أحمد أهاب عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ، عن أن القطاع العقاري يعد أحد أهم الملاذات الآمنة للادخار والاستثمار أيضا ، خاصة في ظل أي توترات جيوسياسية أو تحريك في سعر العملة .

و أشار المهندس أحمد أهاب ،في تصريحات صحفية اليوم ، إلى أن العقار يعد استثمار قوي و جاذب خاصة في مصر التي تتميز بفرص واعدة في القطاع العقاري حاليا نتيجة للبنية التحتية القوية التي تنفذها الدولة من شبكة طرق وكباري و صرف صحي ومياه وما إلى ذلك بمختلف ربوع مصر.

وأكد أن هناك مدن سياحية و ساحلية تتمتع بفرص استثمار واعدة خاصة في العين السخنة والساحل الشمالي ومنطقة رأس الحكمة بشكل خاص نتيجة للطلب المتزايد على الاستثمار في هذه المنطقة سواء من المصريين أو الأشقاء العرب.

و أكد أنه على سبيل المثال نتيجة لإقامة الفعاليات الفنية والرياضية و زيارة رؤساء وملوك الدول واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في العلمين الجديدة الصيف الماضي جعل منطقة الساحل الشمالي بداية من العلمين الجديدة ومرورا بسيدي عيد الرحمن وراس الحكمة قبلة السياحة العربية والخليجية والأجنبية و اصبحت هذه المنطقة فرصة للاستثمار في العقار و تملكه ، و هناك توقعات لزيادة الطلب بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

كما أكد المهندس أحمد أهاب أن الفرص مناسبة حاليا لراغبي تملك الوحدات السكنية والمكاتب التجارية والادارية خاصة في ظل توقعات بارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة وتحديدا مطلع العام الجديد 2024 خاصة في الساحل الشمالي والعاصمة الادارية.