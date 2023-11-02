ads
الخميس 02 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

«فن الكاريكاتير» ندوة للفنان عمرو حسن في ثقافة الأقصر

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد قصر ثقافة الأقصر، أمس الأربعاء، ندوة فنية عن فن الكاريكاتير، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
الندوة شارك بها الفنان ورسام الكاريكاتير عمرو حسن، وتحدث عن الرسم لايف والتحريك من خلال شاشة عرض أمام الحضور.
أوضح "حسن" قيمة فن الكاريكاتير وتأثيره على جميع الفئات؛ من حيث إلقاء الضوء على قضايا المجتمع، وقدم استعراضا لفن الرسوم المتحركة، وسط تفاعل الحضور وأسئلتهم التي رد عليها مقدما كثيرا من المعلومات الثرية عن هذه الفنون. وذلك بحضور عدد من القيادات الثقافية التنفيذية بالمحافظة.
عمرو حسن رسام كاريكاتير ومصمم شخصيات كرتونية، وله أكثر من 40 شخصية كرتونية من تصميمه من الحيوانات والطيور والكائنات البحرية، ويعد الوحيد الذي يرسم لايف في العالم بطريقة استثنائية ساحرة، وهو سيناريست ومؤلف ومخرج رسوم، وحاصل على جائزة أفضل رسام كاريكاتير ومصمم شخصيات كرتونية في العالم.
قدمت الندوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ونظمها فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، ومن المقرر أن ينظم الفرع ندوة أخرى للفنان عمرو حسن اليوم الخميس بمستشفى شفاء الأورمان، ويختتم بندوة الأحد المقبل 5 نوفمبر بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر.

396724863_730071139157260_4385217109834799541_n
396724863_730071139157260_4385217109834799541_n
398219999_730072035823837_5142713149572954928_n
398219999_730072035823837_5142713149572954928_n
د قصر ثقافة الأقصر فن الكاريكاتير الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة شخصيات كرتونية