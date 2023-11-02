إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد الغذائية إلى المحاكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد الغذائية بأسلوب انتحال الصفة إلى المحاكمة الجنائية.

وأمام جهات التحقيق اعترف أعضاء التشكيل العصابى بارتكاب واقعتين سرقة، وذكروا في أقوالهم أنهم كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة تجار المواد الغذائية والزيوت بأسلوب انتحال الصفة، وشرحوا كيفية تنفيذ عمليات السرقة، حيث يقوم إثنين منهم باستدراج تجار المواد الغذائية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى والاتفاق معهم على التقابل وشراء بعض منتجاتهم، وعقب وصولهم يقوم باقى المتهمين بالاستيلاء على المواد الغذائية وتفريغها بمخزن خاص بأحد المتهمين في منطقة أكتوبر.

وكان قد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بقيام 4 أشخاص بارتكاب واقعة سرقة 210 كراتين زيت طعام - 2 هاتف محمول من مندوب بشركة مواد غذائية وسائق بذات الشركة، وكذا واقعة سرقة 8 أطنان أرز من مالك مضرب أرز وسائق طرفه، وبحوزتهم 3 طبنجات صوت – سيارة ميكروباص.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم، وبمواجهتهم أرشدوا عن جميع المسروقات بالمخزن المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

