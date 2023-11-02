ترقب أمريكي إسرائيلي لخطاب حسن نصر الله

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بوجود تخوفات لدي تل أبيب مما سيعنله الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في خطابه غدا الجمعة.

وفي تقرير لها، قالت الصحيفة إن الخطاب سيتابعه الملايين نظرا لأهميته وتأثيره المحتمل على القتال المستمر بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وقال المحلل السياسي حاييم ليفنسون الذي أعد التقرير، إن إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط والعالم على مفترق طرق شائك وشديد التعقيد والقادم مفتوح على كل الحسابات، وقد يكشف خطاب نصر الله الستار عن ما هو قادم.

وتابع ليفنسون أن هناك ثلاث سيناريوهات لما سيعلنه نصر الله، الأول: أن يكون خطابه موجه إلى العموميات بوصف مجريات الميدان السياسية والعسكرية على الجبهة الجنوبية والشمالية والتأكيد أن النصر سيكون لأهالي غزة.

أما الثاني: أن يكون الخطاب ذو سقف عال، ويضع فيه نصر الله خطوطا حمراء إن تجاوزتها إسرائيل فسيقوم بالرد وتوسيع المواجهة في الشمال بشكل كبير.

بينما الثالث: أن يعلن نصر الله في الدقائق الأولى من خطابه أن الصواريخ الآن في طريقها إلى تل أبيب.

وشدد ليفنسون علي أن هناك قلقا وتخبطا شديدين الآن لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تسلم مقترحات من قادة الأجهزة الأمنية مجتمعين فحواها "أعلن انتهاء العمليات العسكرية" قبل الخطاب.

وأوضح أن إسرائيل تعاني من قيادة سياسية منتهية الصلاحية وقوات عسكرية غير مستعدة للقتال وانقسام داخلي عميق، مضيفا أن دولة الاحتلال اليوم تتعرض لأسوأ كابوس منذ تأسيسها.

فيما شدد منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن بلاده ستتابع عن كثب خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، المقرر يوم غدا الجمعة.

وتابع المتحدث باسم البيت الأبيض: “رسالتنا له هي عدم توسيع النزاع في المنطقة”.