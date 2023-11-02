أنجلينا جولي تتضامن مع غزة.. زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم

أعربت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، بعد تعرضه الفترة الأخيرة إلى إبادة جماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر.

وكتبت أنجلينا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه، لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية 40% من القتلى أطفال أبرياء، عائلات بأكملها تُقتل".

وتابعت: "بينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين الأطفال والنساء والأسر للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".

واختتمت أنجلينا جولي منشورها قائلة: "من خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم".

https://www.instagram.com/p/CzHDsD1x8s9/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==