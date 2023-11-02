صحة المنوفية: مرور مفاجئ لإدارة الطوارئ على مجمع ميت خلف وقويسنا المركزي

قام الدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة الطب العلاجي والطوارئ بمديرية الصحة بالمنوفية ، بالمرور المفاجئ على مستشفيات المخ والأعصاب والصدر وقويسنا المركزي ،تنفيذاً لتعليمات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.

وقام بالمرور برفقة مدير عام الطب العلاجي كل من الدكتور هيثم سلامة مسئول الأشعة بالمديرية، والدكتور أحمد عرفة مسئول العناية المركزة، وأحمد الشبراوي مُشرف عام المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، وتم المرور على أقسام الاستقبال والعناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية وبنك الدم، وتم الوقوف علي الاستعدادات الخاصة بأقسام الطوارئ والعناية والحضانات وجاهزيتها لأي حالات طوارئ.

وتم التأكد من وجود كامل الأطقم الطبية بأماكنها وكذلك توافر المستلزمات الطبية وعدم وجود نواقص وكذلك توفر جميع الأدوية الطارئة وتم تلافي الكثير من الملاحظات اثناء المرور.