بالصور.. وكيل "الشباب" بالدقهلية تطمئن على حالة مصابي فريق دكرنس بمستشفى المنصورة الدولي

قامت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الخميس بزيارة مصابى فريق دكرنس لكرة القدم مواليد 2007، وقد تم الاطمئنان على أعضاء فريق دكرنس، وتلقوا الرعاية اللازمة بالمستشفى وخرجوا جميعًا، ماعدا حالتين وهما الكابتن محمود صابر مدرب الفريق، والكابتن أحمد المنجى إداري الفريق، بمستشفي المنصورة الدولي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد النقيب مدير مستشفى المنصورة الدولي، الذي أكد على استقرار حالتهم الصحية، فى حضور الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، و اشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، والطاقم الطبى المشرف على علاج المدرب والإداري بمستشفى المنصورة الدولي.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة علي حرص مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، على المتابعة الدورية للحالة الصحية، للاعبين والجهاز الفني والإداري لفريق دكرنس الرياضي لكرة القدم، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الطبية، وتنفيذ البرنامج العلاجي للاعبين والجهاز الفني والإداري على أكمل وجه، وكذا المتابعة مع إدارة نادي دكرنس الرياضي برئاسة المهندس الخضر إبراهيم، بشأن توافر كافة احتياجات اللاعبين والجهاز الفني والإداري ومتطلباته المالية والعلاجية.

كما أعربت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، عن خالص تمنياتها للمدرب الكابتن"محمود صابر" و الإداري الكابتن" أحمد المنجي" بالشفاء العاجل، وتخطي تلك الأزمة المرضية بعزيمة وإصرار، والعودة مرة أخري لقيادة الفريق بعد تمام الشفاء، مشيرة إلى المساندة والدعم والمتابعة الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لأبناء مصر الرياضيين، ومتابعة أحوالهم جراء أي أزمات قد يتعرضون لها، والعمل على تلبية متطلباتهم ورغباتهم.

من جانبهما، قدم المدرب محمود صابر والإداري احمد المنجي الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمتابعته واهتمامه منذ أمس، ووقوفه بجانبهما، وحرصه على التواصل من خلال مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، متمثلة في الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، للاطمئنان على تحسن حالتهما الصحية.

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