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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

عضو رجال الأعمال المصريين: توعية الشركات الصغيرة بالفرص الواعدة في سلطنة عمان

لقاء رجال الاعمال
لقاء رجال الاعمال بسفير عمان في القاهرة
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أكدت داليا السواح، نائب رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللجنة تحاول أن تبرز أهم ملامح رؤية سلطنة عمان 2040 والفرص المتاحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز والتيسيرات الممنوحة للعمل على ترجمة الزيارات الرئاسية المتبادلة وهذه العلاقات التاريخية والقوية إلى فرص حقيقية لتنمية الأعمال يعبر عن الحجم الحقيقي للإنجازات التي شهدتها مصر وعمان في مجالات البنية التحتية والتشريعية لتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار.

جاء ذلك اليوم خلال الندوة التي عقدتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسن الشافعي تحت عنوان "آفاق وفرص التعاون بين مصر وسلطنة عمان بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك بحضور السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وبحضور الدكتورة داليا السواح نائب رئيس اللجنة  بالجمعية، تأتي الندوة في ضوء حرص الجمعية على التعريف بالفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر والدول العربية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشددت داليا السواح نائب رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية اللقاء الذي نظمته الجمعية مع سفير سلطنة عمان في البناء على إنجازات جمعية رجال الأعمال المصريين في ملف العلاقات الاقتصادية الدولية من خلال توعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمجالات المستقبلية والواعدة في سلطنة عمان في مختلف مجالات الاستثمار والتجارة.

داليا السواح نائب رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين أهم ملامح رؤية سلطنة عمان 2040 الحجم الحقيقي للإنجازات التي شهدتها مصر وعمان ندوة آفاق وفرص التعاون بين مصر وسلطنة عمان بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة