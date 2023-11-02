«الهلال الأحمر»: أكثر من 70 ألف ساعة تطوع لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة

قال الدكتور رائد عبد الناصر الأمين العام للهلال الأحمر فرع شمال سيناء، إنّ المتطوعين في الهلال الأحمر يثبتون دوما أنهم على قدر المسؤولية في ظل تخطي حاجز الـ20 يوم للأزمة الإنسانية بقطاع غزة.

وأضاف عبدالناصر في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية ، اليوم الخميس : «مستمرون في العمل لأكثر من 70 ألف ساعة تطوع إلى الآن، وأضيفت بالأمس مهمة جديدة وهي استقبال المصابين من قطاع غزة، حيث بدأنا الاستعدادات من الساعة الخامسة فجر الأمس، وفرق الدعم النفسي والطوارئ وإدارة الاستعدادات عند معبر رفح كانت مستعدة».

وتابع الأمين العام للهلال الأحمر فرع شمال سيناء: «على مدار يوم امس، استقبلنا 49 حالة مع مرافقيهم في وجود فريق الدعم النفسي حيث وفرنا المياه والمأكولات، ونسجل الحالات والطلبات التي يحتاجون إليها، وما إلى ذلك، كان أمس يوما طويلا وشاق، لكننا كنا فرحين باستقلال ومساعدة الفلسطينيين، وإن كانت فرحة معتصرة بالألم».

