ريال مدريد يجدد عقد رودريجو بشرط جزائى مليار يورو

كشفت بعض التقارير الأوروبية، أن رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد، وقع على عقود التجديد للميرنجي حتى صيف 2028.

حيث قال فابريزيو رومانو خبير الانتقالات الشهير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن رودريجو وقع على العقود الجديدة، واليوم سيتم الإعلان الرسمي.

وكان من المفترض أن ينتهى العقد الحالى رودريجو جويس مع ريال مدريد في صيف 2025.

ومن واقع العقد الجديد سيستمر رودريجو في صفوف ريال مدريد حتى صيف 2028، وبشرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وانضم رودريجو لصفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

وخاض رودريجو بقميص ريال مدريد 179 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 39 هدفا وصنع 33.



كما حقق البرازيلي لقب دوري الأبطال مرة، وكأس العالم للأندية مرة، والسوبر الأوروبي مرة، والليجا مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة.