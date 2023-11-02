ضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية بالقليوبية

الخميس 02/نوفمبر/2023 - 12:38 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام 3 أشخاص بإطلاق أعيرة نارية بالقليوبية.. وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو لـ3 أشخاص أثناء قيامهم بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - 3 فرد محلى - طلقات لذات العيار - مبلغ مالى - ميزان حساس)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.