«قائد الكتيبة 53».. مقتل ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط برتبة مقدم، وإصابة 3 بجروح خطيرة في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن الضابط الذي قتل يشغل منصب قائد الكتيبة 53.

وكانت أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية اليوم الخميس، أن الغارات الجوية والقصف العنيف الذي شنته إسرائيل أمس الأول الثلاثاء على حي جباليا المكتظ بالسكان في قطاع غزة المُحاصر، كانت الأحدث في حرب أوسع، والأكثر عدوانية ضد الشعب الفلسطيني خاصة حركات المقاومة وحماس.

وذكرت الصحيفة في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: أن الغارات الجوية على حي مكتظ بالسكان في غزة أثبتت أن إسرائيل تشن حربا أوسع وأكثر شراسة ضد حماس، وهو نهج يهدف إلى تدمير حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة وأثار رد فعل دوليًا عنيفًا.. كما تأتي الضربات المتكررة على حي جباليا، وهو مخيم للاجئين تحول إلى منطقة مكتظة بالمنازل والمباني السكنية الدائمة، وسط حملة جوية مستمرة منذ ثلاثة أسابيع تشنها إسرائيل وأصبحت الأعنف في تاريخها، كما يقول المحللون العسكريون.