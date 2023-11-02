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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"نقل الكهرباء": 713 مليون جنيه لتفريغ القدرة المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الرياح

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح  اليوم، برئاسة المهندسة صباح مشالي، عقدًا مع تحالف شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو) وشركة وادى النيل للمقاولات، وذلك لتنفيذ الخطوط الهوائية جهد 220ك0ف، التابعة لمنطقة كهرباء القناة بنظام تسليم مفتاح على النحو التالى:

·   الخط الهوائى (انجى – تويوتا – ارواسكوم) / S4 بطول 36,5كم.

·    الخط الهوائى (النويس / S4) بطول 2,7كم.

ويهدف المشروع إلى تفريغ القدرة المولدة من محطات انتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 1000م وات بمنطقة خليج السويس بنظام BOO والمتوقع التشغيل التجارى لها فى ديسمبر 2024.

وتبلغ القيمة الاجمالية للخطين حوالى  713 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل الى حوالى 8 شهور من تاريخ أمر الإسناد.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة المصرية، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية، وفى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة من رياح وشمس.

نقل الكهرباء محطات الرياح