ضبط 3 أشخاص يحملون أسلحة نارية ويطلقون الرصاص في الشارع بشبرا الخيمة

تمكنت مديرية امن القليوبية من كشف غموض تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص يحملون أسلحة نارية ويطلقون الرصاص في الشارع، حيث جرى تحديد المتهمين وضبطهم في شبرا الخيمة وبحوزتهم 3 أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات ومبلغ مالي وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد تداول فيديو على الفيس بوك لـ 3 أشخاص يحملون أسلحة نارية ويطلقون الأعيرة النارية في الهواء.

جرى تشكيل فريق بحث وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية تم تحديد مرتكبى الواقعة وهم 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثاني شبرا من ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدري الحشيش والهيروين و3 فرد محلي وطلقات لذات العيار ومبلغ مالي وميزان حساس وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم.