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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط سائق سيارة ميكروباص دهس سيدة بأحد شوارع البساتين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط سائق سيارة ميكروباص دهس سيدة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين

 تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم مصابة بإضطراب فى درجة الوعى وإشتباه نزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. 

وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" إصطدمت بها حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة بدائرة القسم.

 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وعلل هروبه خوفاً من المُسائلة القانونية لعدم حمله ثمة تراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


 

تقنين الإجراءات ضبط سائق دهس سيدة البساتين