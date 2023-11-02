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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: قافلة علاجية مجانية بقرية شبشير لتقديم خدمات طبية

جانب من القافلة
جانب من القافلة
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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية  بنطاق المحافظة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، والتي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأفادت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بتنظيم قافلة علاجية مجانية منذ أمس الأربعاء الأول من نوفمبر الجاري  وتستمر حتى اليوم الخميس  بقرية " شبشير طملاى " التابعة لمركز ومدينة منوف وتخدم قرى " دبركي ، طملاي ، عزبة أبو عدس ، عزبة المصري "، و تشمل القافلة كافة التخصصات الطبية ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالى انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية لتحقيق المستهدف منها ،مؤكداً دعمه الكامل للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين مشيداً بالجهود التى تبذلها مديرية الصحة بالمحافظة.

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