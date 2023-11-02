ترحيب أممي بخروج جرحى فلسطينيين ورعايا أجانب من غزة عبر معبر رفح

رحب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، بفتح معبر رفح أمام عشرات المرضى والجرحى الفلسطينيين وكذلك مئات الأجانب وموظفي الأمم المتحدة من غزة.

ووصف وينسلاند تلك الخطوة بـ"المهمة وفى الاتجاه الصحيح"، معربا عن "تقديره لجهود مصر والولايات المتحدة وتعاونهما مع الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية"، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة " الأمريكية الخميس.

يذكر أنه تم فتح بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، أمس، لخروج الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية والأجانب من قطاع غزة المحاصر، و81 جريحا فلسطينيا، ونقلهم إلى مستشفيات المحافظة للعلاج.

يشار إلى أن الجهات المعنية في الدولة المصرية كافة، تُجري جهودا مكثفة لتسهيل وصول المساعدات، واستقبال وإجلاء الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم حوالي 7 آلاف أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة.