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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صفارات الإنذار تدوى في مستوطنات غلاف غزة

صفارات الانذار
صفارات الانذار
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أفادت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة، فضلًا عن استمرار جيش الاحتلال بقصف منطقة جباليا لليوم الثالث على التوالي.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد 132 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه منذ بداية العام الجاري استشهد 340 فلسطينيًا في الضفة الغربية جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى سقوط شهيدين و6 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله والبيرة وقلقيلية مساء أمس.

خان يونس صفارات الإنذار غلاف غزة جيش الاحتلال