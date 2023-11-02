وزير الإنتاج الحربي: نسعى إلى التكامل مع القطاع الخاص

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع المهندس أيمن قرة رئيس مجلس إدارة شركة "قرة" العاملة في مجال الطاقة الخضراء والمقاولات؛ أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير مدي حرص وزارة الإنتاج الحربي على دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، والشراكات التعاونية مع شركات القطاع الخاص لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن، لافتاً إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي و شركاتها والوحدات التابعة على تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشياً مع التوجه العام للدولة و تحقيق سياستها الرامية إلى تطوير و تطويع القدرات و الإمكانيات التصنيعية و الفنية و التكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد مصرية، وبأعلى معايير الجودة العالمية.

عقب ذلك استعرض الوزير "محمد صلاح" الإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي ودورها في مجال إنتاج الطاقة، حيث تقوم شركات الإنتاج الحربي بالعمل على إنتاج معدات توليد الطاقة والتي تدخل في تنفيذ مشروعات لصالح القطاعين الحربي والمدني و المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة كمشروعات الإسكان و المجتمعات العمرانية و الطرق و الكباري.

من جانبه قال المهندس أيمن قرة، أن هذا التعاون من شأنه المساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في مجال إنتاج الطاقة و التي من ضمنها استغلال الطاقة الحرارية المتولدة بخطوط الإنتاج للصناعات الثقيلة كالحديد و الأسمنت و تحويلها لطاقة كهربائية.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المشروعات التنموية بالدولة.

وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على زيادة تعميق التصنيع المحلي ذلك عن طريق التكامل بين القطاع العام والخاص في مجالات التصنيع المختلفة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

