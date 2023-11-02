صحة البحيرة: توقيع اتفاقية تعاون لأول دبلوم مهني في مجال جودة واعتماد المعامل الطبية

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هانى جميعة، وكيل الوزارة، بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد الإنتاجية والجودة الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمد عبدالربه وذلك لتنفيذ أول دبلوم مهني على مستوى الجمهورية في مجال جودة واعتماد المعامل الطبية.

وأشار جميعة، إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار دعم وتطوير نموذج التميز المؤسسي للمعامل الطبية بالبحيرة وتعميق الشراكات بين مؤسسات الدولة المختلفة ونقل الخبرات صاحبة الريادة في مجال المعامل الطبية، كما أشاد بإدارة المعامل بالمديرية لتنفيذ ما يقرب من 90 ٪ من الخطة الاستراتيجية للعام الحالي 2023 والجهود الملموسة في توقيع البروتوكول.

ومن جانبها أكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضى من أهالي البحيرة.

حضر توقيع الاتفاقية، الدكتورة هناء عامر، رئيس قسم تنمية الأعمال بمعهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية البحرية والدكتورة رانيا الشرقاوي، أستاذ التحاليل الطبية جامعة الإسكندرية، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية جامعة برج العرب والدكتور أحمد زغلول، نقيب أطباء البحيرة والدكتور أحمد زعلوك، نقيب الصيادلة بالبحيرة.