الاتحاد السكندري يختتم استعداداته لموقعة سموحة في دربي الثغر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، استعداداته لمباراة سموحة المرتقبة في الدوري الممتاز .

ومن جانبه يسعى طارق العشري وجهازه المعاون، خلال التدريب الأخير الذي يخوض اليوم الخميس، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة، وضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر أمام سموحة في دربي الثغر .

ويحل الاتحاد السكندرى ضيفاً على نظيره سموحة، غداً الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السادس برصيد ٨ نقاط، بينما سموحة في المركز في المركز السابع بنفس عدد النقاط بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.