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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يختتم استعداداته لموقعة سموحة في دربي الثغر

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يختتم استعدادته لموقعة سموحة في الدربي
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، استعداداته لمباراة سموحة المرتقبة في الدوري الممتاز .
ومن جانبه يسعى طارق العشري وجهازه المعاون، خلال التدريب الأخير الذي يخوض اليوم الخميس، على ملعب النادي بمقر فرع سموحة، وضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر أمام سموحة في دربي الثغر .
ويحل الاتحاد السكندرى ضيفاً على نظيره سموحة، غداً الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السادس برصيد ٨ نقاط، بينما سموحة في المركز في المركز السابع بنفس عدد النقاط بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري سموحة دربي الثغر الجولة السادسة طارق العشري