محافظ قنا يعلن توفير سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بالمنافذ

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه سوف يتم طرح كميات إضافية من السكر بسعر ٢٧ جنيها للكيلو بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بجميع مراكز المدن التسعة، بدءا من ظهر اليوم الخميس، وبشكل يومي وذلك ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية.

وأضاف الداودي، أنه سيتم ضخ كميات من السكر بالمنافذ بشكل يومي بواقع ١ كيلو سكر لكل مواطن بحد أقصى ليحصل جميع المواطنين على السكر بسعر مخفض، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف حملات المرور على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار لضمان توافر السلع والمنتجات التي تشملها المبادرة بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنين.