6 نوفمبر.. انطلاق منتدى الاقتصاد المستدام بالجزائر بمشاركة مصر والسعودية وقطر

تستضيف الجزائر الاثنين المقبل 6 نوفمبر 2023 وعلى مدار يومين فعاليات “منتدى الاقتصاد المستدام” تحت عنوان “نهدف توحيد الشخصيات المؤثرة في العالم لدفع عجلة التنمية المستدامة”.

يعقد المنتدى في المركز الدولي للمؤتمرات بالتعاون مع CNESE كشريك مؤسسي، بحضور وفود وممثلون رئيسيون من (المملكة العربية السعودية وقطر ومصر).

يجمع منتدى الاقتصاد المستدام عددا من القادة الرئيسيين في مجالي الاقتصاد والسياسة الذين أبدوا التزامهم بدفع عجلة التنمية المستدامة.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على ما يشهده العالم من تغيرات بيئية وتأثيرها على الاقتصاد والتنمية المستدامة، ووصول الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الوقود الأحفوري والأسمنت إلى مستويات قياسية، حيث بلغت 36.6 مليار طن في عام 2022، بالإضافة إلى ما نتج عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) من محو أربع سنوات من التقدم المحرز في التصدي للفقر، ومع أخذ هذه التحديات الملحة بعين الاعتبار، يسعى المنتدى إلى وضع آليات راسخة وعملية من أجل تحسين مستوى المعيشة للأجيال القادمة خاصة في البلدان الناشئة .

ولأن الجزائر رمزا للتقارب بين قادة الشمال والجنوب، كما أنها أحد البلدان الناشئة، و تعد مثالا حقيقيا على الإمكانات الضخمة للتنمية المستدامة ذات التأثير، و يسمح موقعها الاستراتيجي بتعزيز سبل التعاون وإحداث تغييرات إيجابية بين الشرق والغرب.

وصرح محمد إسكندر، مؤسس منتدى الاقتصاد المستدام، بأن "منتدى الاقتصاد المستدام بمثابة منصة فريدة من نوعها تسمح للشخصيات المؤثرة في العالم بالالتقاء وتقييم التقدم الذي أحرزوه، وتعزيز التغيير التحويلي نحو مستقبل مستدام، بما يمكننا من بناء عالم عادل وصحي و مستدام للجميع من خلال دعم التعاون وتبادل أفضل الممارسات والحوار، ومتابعة جهودنا المشتركة."

وأضاف اسكندر ، يجمع المنتدى بين القادة المؤثرين في مجال التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الرؤساء التنفيذيين ورواد قطاع الصناعة الذين يمكنهم ترأس عمليات تحول النموذج الاقتصادي، بهدف تقييم مساهماتهم في أهداف التنمية المستدامة وإصدار تقرير سنوي بناءً على مقاييس مشتركة، حيث ستعمل هذه المقاييس بمثابة أداة مراقبة لرصد أنشطة الشراكة وقراراتها، وتعزيز الحوار، وتبادل أفضل الممارسات خلال المنتدى.

و تتضمن الموضوعات محور النقاش في المنتدى كل من ( النمو الشامل، والاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة، وإزالة الكربون من الوقود الأحفوري، و الشمول المالي، والرفاه، وخفض انبعاثات الكربون، والمبادرات المدنية) .

و يقام المنتدي بدعم من الجمعية الرئيسية لرجال الأعمال الجزائريين (CREA)، سيعمل المنتدى على توضيح دور الشركات في تحقيق الأهداف العالمية، وتم تشكيل منتدى الاقتصاد المستدام بناءً على الشراكات التي أقيمت مع شركات تعطي أولوية للأثر البيئي والاجتماعي بما لا يؤثر على الربحية، تثبت المنظمات الشريكة التزامها بالتنمية المستدامة، وتشارك معارفها و خبراتها، وتدخل في شراكات رئيسية مع شركات مماثلة.

كما تشمل الأهداف الرئيسية للمنتدي تحديد أفضل الممارسات وتنفيذها، سواء في الجزائر أو العالم. كما يشهد المنتدى مشاركة نشطة من الهيئات الجزائرية المعنية التي تشمل ( وزارة البيئة، ووزارة الطاقة والمناجم، ووزارة الصناعة، ووزارة الفلاحة، ووزارة الاتصالات ) .

و سيطبق المنتدى نهجا ديناميكيا يشمل المؤتمرات، وورش العمل، والاجتماعات الخاصة، وقرية الحلول، كما ستشهد القاعة الرئيسية فعاليات إلقاء الكلمات الرئيسية، وعقد حلقات النقاش، وإجراء المناقشات العامة، مما يعطي المساحة لرؤساء الدول عرض استراتيجياتهم الخاصة بتحقيق الأهداف العالمية، و للخبراء حتى يتبادلوا نتائج البحوث، و للرؤساء التنفيذيين عرض خرائط الطريق المعنية بالاستدامة.

وستعمل ورش العمل المقامة على هامش المنتدي 8 مواضيع رئيسية وضعت خصيصا لتسهيل التعاون بين ممثلي الشركات، والخبراء، والمؤسسات. و ستسمح الاجتماعات الخاصة للأطراف المعنية بالدخول في نقاش مستفيض حول موضوعات محددة، مثل" الاستثمارات المشتركة في المشروعات المستدامة وإدارة الأزمات " كما سيركز معرض قرية الحلول المقام علي هامش المنتدي على المفاهيم والاتجاهات الحديثة في مجال التنمية المستدامة.

كما سيتم إصدار تقرير سنوي عن الاقتصاد المستدام ضمن النتائج المهمة للمنتدى ، وسيعمل هذا التقرير، على جمع البيانات، ومناقشات المنتدى، و تقييمات الأعضاء، بمثابة مقياس لجهود الشركات التي تبذلها من أجل تحقيق الأهداف العالمية، بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن التقرير مساهمات الخبراء في كل موضوع من الموضوعات التي يُغطيها المنتدى، مع اضطلاع الشركاء الاستراتيجيين بدور رئيسي أثناء إعداده.