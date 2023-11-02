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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. "الثقافة الصحية" بالدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية حول التوعية بالمبادرات الرئاسية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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اختتمت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة فى محافظة الدقهلية فعاليات الدورة التدريبية حول التوعية بالمبادرات الرئاسية وما تقدمه من خدمات صحية.

فيما استمرت الدورة على مدار 4 أيام بمشاركة نحو 40 متدرباً من أطباء التثقيف الصحي ومثقفين صحيين بالإدارات الصحية المختلفة وتضمنت محاضرات نظرية وورش عمل تم خلالها عرض المشاريع المقدمة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة فاطمة عبد الرحمن  مدير إدارة الثقافة الصحية، علاوة على فريق الوزارة متمثلاً فى الدكتور السيد العباسي مدير عام الإدارة المركزية للاعلام والتعلم والاتصال الصحي  والدكتورة رباب حسن عبد السميع مدير إدارة الاتصال الجماهيري.

وفي ختام الدورة، أشاد فريق الوزارة بأداء المثقفين الصحيين بالمحافظة، وقدمت شهادات تكريم للمشاريع المتميزة.

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الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدقهلية الثقافة الصحية المبادرات الرئاسية محافظة الدقهلية