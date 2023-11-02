تدريب 500 فني على المهارات الصناعية لسوق العمل في بورسعيد

اختتمت بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، برنامج التدريب المهني لشباب بورسعيد من الفنيين، والذي تنظمه شركة "تي سي أي سنمار" بالتعاون مع مجمع خدمة الصناعة، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وشهدت الدورة تخريج 90 طالبًا، ليصل إجمالي الخريجين الذين جرى تزويدهم بالمهارات والخبرات الصناعية اللازمة لسوق العمل إلى ما يقرب من 500 منذ إطلاق البرنامج في عام 2018.

وضمت المناهج الدراسية الشاملة للبرنامج، والمصممة بالتعاون مع خبراء مجمع خدمة الصناعة، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: اكتساب الخريجين الخبرة العملية والتطبيقية المطلوبة، كما ركز البرنامج التدريبي المكثف على تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة للتميز في مختلف المجالات التقنية مثل السلامة والصحة المهنية، ومبادئ اللحام بالغاز والقوس الكهربائي، وتكييف الهواء والتدفئة والتهوية، والصيانة الكهربائية للمصانع، ومبادئ الهيدروليك، ومقدمة عن الخلايا الشمسية والطاقة المتجددة.

ومن جانبه، أعرب بي إس جيارامان، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن فخره بإتمام الدورة الرابعة من برنامج التدريب المهني في بورسعيد بنجاح، حيث تعكس هذه المبادرة التزامنا بتمكين المجتمع المحلي وتعزيز القوى العاملة الماهرة التي يمكن أن تساهم في نمو القطاعات الصناعية في مصر.

وأكد الدكتور خالد الكيلاني، عميد مجمع خدمة الصناعة، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على أن البرنامج يهدف إلى تمكين الخريجين وإمدادهم بالمهارات والمعرفة الأساسية للتعامل مع المتطلبات الديناميكية لسوق العمل.

كما يجسد نجاح البرنامج الباهر التزامنا الراسخ بتنمية وبناء قوة عاملة ماهرة وقابلة للتكيف تدفع بالمسار الاقتصادي لمصر إلى آفاق غير مسبوقة.