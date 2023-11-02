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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاتحاد الأوروبي يرحب بفتح معبر رفح الحدودي والمرور الآمن لمواطنيه

معبر رفح
معبر رفح
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رحب الاتحاد الأوروبي بإجلاء عدد من مواطنيه وغيرهم من الرعايا الأجانب، بالإضافة إلى الجرحى عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
جاء ذلك في بيان صحفي قصير نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، مع الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ضاعف مساعداته الإنسانية إلى غزة ثلاث مرات لتصل إلى 78 مليون يورو، بهدف تمكين شركائه من مواصلة عملهم الإنساني دخل القطاع المُحاصر من قبل الجيش الإسرائيلي.
 

الاتحاد الأوروبي معبر رفح