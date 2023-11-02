الاتحاد الأوروبي يرحب بفتح معبر رفح الحدودي والمرور الآمن لمواطنيه

رحب الاتحاد الأوروبي بإجلاء عدد من مواطنيه وغيرهم من الرعايا الأجانب، بالإضافة إلى الجرحى عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

جاء ذلك في بيان صحفي قصير نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، مع الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ضاعف مساعداته الإنسانية إلى غزة ثلاث مرات لتصل إلى 78 مليون يورو، بهدف تمكين شركائه من مواصلة عملهم الإنساني دخل القطاع المُحاصر من قبل الجيش الإسرائيلي.

