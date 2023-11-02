رضا سليم يغيب عن الأهلي في كأس العالم للأندية

تأكد غياب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عن المشاركة رفقة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل، بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وتعرض رضا سليم للإصابة بكسر في عظمة الترقوة بعد 5 دقائق من مشاركته بديلا في مباراة فريقه ضد صن داونز أمس في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وأثبتت الأشعة المقطعية التي خضع لها رضا سليم تعرضه للكسر في عظمة الترقوة في 3 أجزاء، وإجراء عملية جراحية اليوم الخميس ، قبل بدء البرنامج التأهيلي.

وتأكد غياب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عن فريقه لمدة ثلاثة أشهر بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بكسر في عظمة الترقوة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد ضد صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وأجرى المغربي رضا سليم، لاعب الأهلين فحصا طبيا وأشعة مقطعية على الكتف من قبل الدكتور أشرف أستاذ جراحة العظام بطب قصر العيني، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد صن داونز، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، أثبتت تعرضه لكسر في عظمة الترقوة.

وأكدت الأشعة التي خضع لها رضا سليم تعرضه لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة خلال الأيام القادمة، ويغيب لفترة عن فريقه لحين التعافي من الإصابة.