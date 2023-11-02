رئيس مدينة مرسى علم يلتقي بالمواطنين لفحص طلباتهم ومقتراحاتهم

التقى اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم عددا من المواطنين لفحص الطلبات المقدمة منهم ولسماع مقتراحاتهم عن المدينة، وذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي عقد بديوان الوحدة المحلية للمدينة تنفيذا للتوجيهات بإيجاد الحلول العاجلة والفورية لهم.

وبحث خليل مع مدير الإدارة الهندسية ومدير الأملاك ومدير خدمة المواطنين ومدير البيئة ومدير المركز التكنولوجيا ومدير إدارة التموين عددًا من هذه الطلبات وأحالها على الفور أثناء اللقاء إلى جهه الاختصاص لإنهائها.

وأكد خليل على مديري الإدارات والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالمدينة على ضرورة التواصل مع المواطنين والعمل على حل المشكلات بشكل عاجل وفوري وتحسين المرافق والخدمات.

وجاء ذلك وفقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بخدمة المواطنين بمدن المحافظة.

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