ads
الخميس 02 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة مرسى علم يلتقي بالمواطنين لفحص طلباتهم ومقتراحاتهم

رئيس مرسي علم يلتقي
رئيس مرسي علم يلتقي بالمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم عددا من المواطنين لفحص الطلبات المقدمة منهم ولسماع مقتراحاتهم عن المدينة، وذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي عقد بديوان الوحدة المحلية للمدينة تنفيذا للتوجيهات بإيجاد الحلول العاجلة والفورية لهم.

وبحث خليل مع مدير الإدارة الهندسية ومدير الأملاك ومدير خدمة المواطنين ومدير البيئة ومدير المركز التكنولوجيا ومدير إدارة التموين عددًا من هذه  الطلبات وأحالها على الفور أثناء اللقاء إلى جهه الاختصاص لإنهائها.

وأكد خليل على مديري الإدارات والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالمدينة على ضرورة التواصل مع المواطنين والعمل على حل المشكلات بشكل عاجل وفوري وتحسين المرافق والخدمات.

وجاء ذلك وفقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بخدمة المواطنين بمدن المحافظة.

FB_IMG_1698916102181
FB_IMG_1698916102181
FB_IMG_1698916099814
FB_IMG_1698916099814
FB_IMG_1698916097455
FB_IMG_1698916097455
اللواء عمرو حنفي القطاعات الخدمية رئيس مدينة مرسي علم