مدبولي: نريد 300 مدرسة مماثلة لمجمع القرية الكونية بمتوسط 10 مدارس بكل محافظة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، مشروع مبدع بمنهج تعليمي وضعته الدولة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس: أن "آليات التنفيذ المبدعة التي رأيتها اليوم في هذا المشروع تشجعنا على التوسع في تنفيذ هذا النموذج في كل مكان في مصر".

وأشار إلى أن هذا المشروع يغطي طلب شريحة كبيرة من المجتمع، وهي الأسر متوسطة الدخل التي تبحث عن جودة تعليم كبيرة للطلاب، مشيرا "النموذج الموجود في هذا المجمع، لا يقل عن نموذج الطالب الذي تدفع أسرته 4 أو 5 أضعاف كمصروفات في نفس مستوى وجودة التعليم".

وتابع: "نريد 300 مدرسة بهذا الشكل بمتوسط 10 مدارس في كل محافظة"، لافتًا إلى أن الدولة سكتون مستعدة لإتاحة أراضي في أماكن مميزة بالمحافظات لإنشاء المدارس الجديدة.