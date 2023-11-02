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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة بنها تنظم ورشة تدريبية عن "كيفية صناعة منتجات الألبان"

الورشة
الورشة
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نظمت جامعة بنها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، ورشة تدريبية عن "كيفية صناعة منتجات الألبان" بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر.

وقال الدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الورشة حاضر فيها الدكتور محمد البربري، كما أنها تمت بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وتناولت الورشة مشتقات وبسترة وتعقيم الحليب، بالإضافة إلى طريقة وخطوات تصنيع الزبادي، والجُبْن بمختلف أنواعه.

وزيرة التضامن الاجتماعي كلية الزراعة جامعة بنها خدمة المجتمع وتنمية البيئة