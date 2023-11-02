مصر ترسل الدفعة الحادية عشر من المساعدات الفلسطينية لقطاع غزة عبر "العوجا"

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الهلال الأحمر المصري واصل اليوم إرسال شاحنات المساعدات الفلسطينية إلى معبر العوجا التجاري لاتخاذ الإجراءات حيال توجيه هذه الشحانات اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني بواقع 73 شاحنة مساعدات فلسطينية تحمل على متنها أدوية ومستلزمات طبية ومياه معدنية وحليب أطفال.

وقد واصلت السلطات المصرية صباح اليوم الخميس إعادة فتح معب رفح البري لاستقبال جرحى قطاع غزة عبر معبر رفح لليوم الثاني على التوالي من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقد استقبلت مصر أمس 49 جريحا فلسطينيا ومعهم 30 مرافقا، وقد جهز الهلال الأحمر المصري أماكن إعاشة للمرافقين الفلسطينيين بمدينة العريش، فضلا عن توجيه فرق الدعم النفسي لشباب الهلال الأحمر المدرب على التعامل مع استقبال الحالات الحرجة واحتوائها معنويا وطبيا بالتنسيق مع قطاع الصحة بالعريش.

كما استقبلت مصر أمس 345 من مزدوجي الجنسية قادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري ومن المنظر وصول دفعات أخرى على مدار الأيام القادمة.

وقد رفعت السلطات المصرية وقطاع الصحة حالة الطورائ القصوى بعدد 8 مستشفيات مصرية بشمال سيناء والمحافظات المجاورة لاستقبال جرحى قطاع غزة، وقد أشار محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة إلى أن شمال سيناء تضم 300 سرير لاستقبال الجرحي وجار زياة أعداد الأسرة لاستقبال المزيد من الجرحى خلال الفترة القادمة واعتبار مستشفيات شمال سيناء نسق طبي أول ثم مستشفيات المحافظات المجاورة كنسق طبي ثاني ثم مستشفيات القاهرة نسق طبي ثالث لاستقبال والتعامل مع جرحى قطاع غزة .