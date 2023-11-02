الأمم المتحدة: الأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط ستترك ندوبا لا تُمحى

أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، في ختام زيارته للشرق الأوسط، أن الفشل في التحرك الآن بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي وصفها بالأزمة العالمية، ستكون له عواقب تتجاوز المنطقة بكثير، وأنها ستترك ندوبا لا تُمحى على حياة الملايين.

وقال جريفيث- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن الهجمات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين تمثل أحدث الفظائع التي تصيب سكان غزة، حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد.

وشدد المسؤول الأممي على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ودعا إلى ضمان توفير الضروريات الحيوية اللازمة لغزة، بما في ذلك الوقود، بشكل آمن وفوري وعلى نطاق واسع، مشيرًا إلى أن النساء والأطفال والرجال في غزة، يتعرضون للتجويع والصدمة والقصف حتى الموت، وقد "فقدوا كل الثقة في الإنسانية".

وشدد على ضرورة الموافقة على هُدن إنسانية في القتال؛ لتقديم المزيد من المساعدات لسكان غزة، والسماح للمرضى والجرحى بالتماس الرعاية الطبية.

وقال: "ببساطة، نحن بحاجة إلى أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال التزام الحرص المستمر بشأن سير العمليات العسكرية لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين والأهداف المدنية، وطالب القوى الدولية باستخدام نفوذها لدى الأطراف لضمان احترام قواعد الحرب، وتهدئة الصراع وتجنب امتداده.

