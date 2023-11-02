وزيرة التخطيط: التعليم القضية الأهم على المستوى القومي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مشروع تطوير أرض القرية الكونية قد يكون ليس هو المشروع الأضخم أو الأكبر من حيث حجم الاستثمارات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي، لكنه المشروع الأهم والأكبر من حيث العائد الاستثماري على المجتمع.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال افتتاح رئيس الوزراء مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن "العائد الاستثماري في بناء الشخصية المصرية الواعية المنتجة القادرة على التعامل مع كل التحديات".

ولفتت إلى أن الدولة ترى أن قضية التعليم هي الأهم على المستوى القومي؛ لأن هذا يرتبط ببناء الإنسان وبناء الشخصية المصرية.