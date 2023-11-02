مدير "تعليم أبو تشت" يشدد على انتظام الدراسة والانضباط الإداري بمدرسة عزبة موسى باشا

الخميس 02/نوفمبر/2023 - 10:54 ص

تابع الدكتور عفت وزيري، مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، يرافقه عبد الرؤوف عبد الواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وأحمد برعي عضو لجنة المتابعة وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، انتظام الدراسة والانضباط الإداري بمدرسة عزبة موسى باشا للتعليم الأساسي وذلك للوقوف على المشكلات التي تعوق سير انتظام العملية التعليمية وإيجاد الحلول العلمية والتطبيقية لها تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بضرورة المتابعة اليومية لسير العملية التعليمية بالمدارس.

وتفقد وزيرى، الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام التلاميذ داخل الفصول أثناء اليوم الدراسي، وتابع السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات وموقف تسليم الكتب الدراسية واكتمال الأنصبة للمعلمين .

وشدد عفت وزيرى على ضرورة رفع علمي جمهورية مصر العربية ومحافظة قنا في واجهة المدرسة وتأدية تحية العلم كل يوم دراسي بالقواعد والضوابط المنظمة لتعزيز حس الولاء والانتماء للوطن لدي التلاميذ، وأيضا على ضرورة تواجد مسئول الأمن المدرسي وتحديد هوية الزائرين و توقيعهم بالتوقيتات الفعلية وإحكام إغلاق الأبواب عقب دخول التلاميذ، مؤكدا ضرورة رصد الغياب اليومي ومتابعة الإشراف على الفناء والأدوار ونظافة دورات المياه والمباني المدرسية والتخلص الآمن من المخلفات والرواكد.

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