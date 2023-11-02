بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح مجمع مدارس القرية الكونية في السادس من أكتوبر

يقدم موقع "البوابة نيوز " البث المباشر لافتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

وتم إنشاء المجمع التعليمي بالقرية الكونية على مساحة تبلغ حوالي 50 فدانًا، فيما يضم المجمع 5 مدارس تستوعب من 5 آلاف إلى 10 آلاف طالب، وسيشهد مدبولي تشغيل 4 مدارس اليوم.

ومن المقرر أن تقوم مدارس المجمع التعليمي بالقرية الكونية بتدريس المناهج المصرية بملامح ومواصفات دولية (أمريكي وبريطاني وفرنسي)، وتقديم الخدمات التعليمية المتميزة.