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الخميس 02 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من محل بالجمالية

المتهمة
المتهمة
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أمرت جهات التحقيق بالجمالية اليوم الخميس، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل إحدى المحال بدائرة القسم بالجمالية، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حلو الواقعة.

وكانت البداية، عندما تم ضبط إحدى السيدات حال تواجدها بأحد محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة قسم شرطة الجمالية وعرضها مجموعة من المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبمواجهتها اعترفت بسرقة المضبوطات من داخل مسكن (ربة منزل- مقيمة بذات العقار محل سكن المتهمة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق بالجمالية سرقتها مشغولات ذهبية