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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمانة التدريب والتثقيف المركزية بـ"مستقبل وطن" تناقش خطة العمل خلال الفترة المقبلة

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عقدت أمانة التدريب والتثقيف المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب المهندس أحمد الجندي أمين التدريب والتثقيف بالحزب، الاجتماع التنظيمي الدوري، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، بشأن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وناقش الاجتماع، خطة العمل خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن التوعية الكاملة بعدد من موضوعات التنمية الشاملة في كافة قطاعات الدولة.

وعلى هامش الاجتماع، تمت مناقشة مقترحات الأعضاء، بشأن آليات تعزيز التواصل التنظيمي والخطة المستقبلية للأمانة.

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