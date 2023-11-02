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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستشفى الفيوم العام يستقبل 12 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استقبل مستشفى الفيوم العام 12 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام، استقبل 12 مصابا بإصابات مختلفة تراوحت بين جروح وكدمات.

 وتبين أن جميعهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، وانقلبت بهم بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في المنطقة بين جرزا وطهطا، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين.

 وتبين أن إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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